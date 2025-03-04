Трамп приостановил всю военную помощь Украине – СМИ

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, усиливая давление на президента Украины Владимира Зеленского после спора в Белом доме.

Источник: Bloomberg со ссылкой на чиновника Пентагона, CNN со ссылкой на представителя Белого дома

Детали: По словам неназванного чиновника Министерства обороны США, "США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру".

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Чиновник сообщил, что поставки всей американской военной техники, которая сейчас не находится в Украине, будут приостановлены, включая оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях или в ожидании в транзитных зонах в Польше.

По данным издания, Трамп дал указание министру обороны Питу Хегсету "выполнить эту паузу".

Bloomberg добавляет, что пока непонятно, какого именно количества американской помощи касается приказ Трампа.

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Сколько именно помощи затрагивает приказ Трампа, было не сразу понятно.

Дословно из публикации Bloomberg: "Трамп вступил в должность, имея 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от предыдущей администрации в рамках так называемых президентских полномочий на сокращение американских запасов вооружений. Оставалось непонятным, действительно ли администрация Трампа использует эти деньги для Украины, особенно учитывая то, что запасы вооружений в США исчерпываются и нуждаются в пополнении".

"Решение, принятое в понедельник, выходит за рамки простого прекращения финансирования, но ставит под угрозу помощь, которая уже предоставляется или выполняется. Это касается поставок критически важных боеприпасов, сотен управляемых систем залпового огня, противотанкового оружия и других средств. Расторжение существующих контрактов с промышленностью может также потребовать от США выплаты определенной компенсации компаниям, которые начали выполнять заказы".

Прямая речь представителя Белого дома: "Президент (Дональд Трамп – ред.) четко дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы".

Что предшествовало:

Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

В понедельник Трамп заявил, что еще не обсуждал остановку военной помощи для Украины, говорит, что все "будет зависеть от того, что будет дальше".

Администрация Трампа в последние недели прекратила финансирование покупки нового оружия в Украину и рассматривает возможность заморозить другой вид помощи – поставки оружия из американских запасов.

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