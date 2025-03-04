Трамп приостановил всю военную помощь Украине – СМИ
Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, усиливая давление на президента Украины Владимира Зеленского после спора в Белом доме.
Источник: Bloomberg со ссылкой на чиновника Пентагона, CNN со ссылкой на представителя Белого дома
Детали: По словам неназванного чиновника Министерства обороны США, "США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру".
Чиновник сообщил, что поставки всей американской военной техники, которая сейчас не находится в Украине, будут приостановлены, включая оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях или в ожидании в транзитных зонах в Польше.
По данным издания, Трамп дал указание министру обороны Питу Хегсету "выполнить эту паузу".
Bloomberg добавляет, что пока непонятно, какого именно количества американской помощи касается приказ Трампа.
Сколько именно помощи затрагивает приказ Трампа, было не сразу понятно.
Дословно из публикации Bloomberg: "Трамп вступил в должность, имея 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от предыдущей администрации в рамках так называемых президентских полномочий на сокращение американских запасов вооружений. Оставалось непонятным, действительно ли администрация Трампа использует эти деньги для Украины, особенно учитывая то, что запасы вооружений в США исчерпываются и нуждаются в пополнении".
"Решение, принятое в понедельник, выходит за рамки простого прекращения финансирования, но ставит под угрозу помощь, которая уже предоставляется или выполняется. Это касается поставок критически важных боеприпасов, сотен управляемых систем залпового огня, противотанкового оружия и других средств. Расторжение существующих контрактов с промышленностью может также потребовать от США выплаты определенной компенсации компаниям, которые начали выполнять заказы".
Прямая речь представителя Белого дома: "Президент (Дональд Трамп – ред.) четко дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы".
Что предшествовало:
- Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- В понедельник Трамп заявил, что еще не обсуждал остановку военной помощи для Украины, говорит, что все "будет зависеть от того, что будет дальше".
- Администрация Трампа в последние недели прекратила финансирование покупки нового оружия в Украину и рассматривает возможность заморозить другой вид помощи – поставки оружия из американских запасов.
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