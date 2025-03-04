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Вэнс заявил, что от Зеленского нужно "реальное предложение" для участия в переговорах

Ольга ГлущенкоВторник, 4 марта 2025, 06:34
Вэнс заявил, что от Зеленского нужно реальное предложение для участия в переговорах
Джей Ди Вэнс, скриншот

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник относительно переговорного процесса, что если от президента Украины Владимира Зеленского "реальное предложение" и "если Украина готова подключиться – дверь открыта".

Источник: Вэнс в интервью Fox News, цитируют CNN, "Суспільне"

Детали: CNN отмечает, что комментарии Вэнса в предварительно записанном интервью Fox News прозвучали до того, как было объявлено о паузе в военной помощи США Украине.

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Прямая речь Вэнса: "Он (Зеленский – ред.) продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и их президента".

Детали: Отвечая на вопрос, может ли Зеленский вернуться в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план, Вэнс сказал, что если Зеленский "серьезно займется деталями", то США будут готовы снова разговаривать.

Прямая речь Вэнса: "Я думаю, что если бы он позвонил и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, которые действительно имеют значение, над которыми мы уже работаем с русскими. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно приобщиться к обсуждению деталей".

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"Если будет реальное предложение, если он (Зеленский – ред.) готов участвовать в процессе. Мы уже работаем с россиянами и союзниками над деталями. Если Украина готова подключиться - дверь открыта".

"Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Владимир Путин (правитель России – ред.) больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ – обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины".

Детали: Вэнс отметил, что позиция администрации Трампа четкая: США не могут и не будут бесконечно финансировать войну в Украине.

Прямая речь Вэнса: "Европейские лидеры на самом деле вредят Украине. Их народы тоже не хотят бесконечного финансирования войны. И американцы не хотят. Единственный интерес, который соответствует и США, и Европе, и Украине – это завершение этой войны. Зеленский едет в Европу, где его надувают как символ свободы и подталкивают воевать дальше. Но воевать дальше с чем? За чьи деньги, чьи боеприпасы и чьи жизни?"

Детали: Также Вэнс заявил, что он не уверен, что россияне готовы к компромиссу, но надо это проверить и "переговоры – это единственный способ узнать".

СШАпереговорыроссийско-украинская война
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