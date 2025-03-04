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Генштаб: Силы обороны поразили нефтеперерабатывающие и газотранспортные объекты в РФ

Анастасия ПроцВторник, 4 марта 2025, 13:41
Генштаб: Силы обороны поразили нефтеперерабатывающие и газотранспортные объекты в РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

В Генштабе сообщили, что в ночь на 4 марта Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающей и газотранспортной инфраструктуре в Ростовской и Самарской областях РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Ростовской области рф поражена нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели.

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Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. На предприятии зафиксирован пожар.

Детали: Кроме того, сообщается о взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области.

Подробная информация о масштабах поражения пока уточняется.

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В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать военную и стратегическую инфраструктуру оккупантов, чтобы ослабить военно-экономический потенциал России и заставить ее прекратить агрессию.

Что предшествовало:

  • Ранее российские паблики писали, что в Сизрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ.

РосcияГенштаб
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