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СNN: Соединенные Штаты продолжают делиться разведданными с Украиной

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 4 марта 2025, 16:07
СNN: Соединенные Штаты продолжают делиться разведданными с Украиной
иллюстративное фото Getty Images

Телеканал CNN утверждает, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведданные после решения президента Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву.

Источник: CNN со ссылкой на информированный источник, "Европейская правда"

Детали: "По состоянию на утро вторника Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией", - говорится в сообщении.

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Об этом стало известно после того, как Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Киеву после его горячего спора в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

Между тем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.

СШАпомощь Украинеразведкавойна
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