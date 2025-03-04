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Зеленский предложил первые этапы перемирия. Россия должна сделать то же самое

Валентина РоманенкоВторник, 4 марта 2025, 17:46
Зеленский предложил первые этапы перемирия. Россия должна сделать то же самое
Зеленский. фото из Facebook главы государства

Президент Владимир Зеленский говорит, что первыми этапами приближения надежного мира в Украине могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе и на море, при условии, если Россия сделает то же самое.

Источник: глава государства в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь: "Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры - и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении".

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Что предшествовало: Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер предложили установить перемирие в Украине сроком на один месяц: "в воздухе, на море и в энергетике".

ЗеленскийвойнаРосcия
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