Силы обороны поразили тренировочный полигон РФ на Херсонщине: ликвидированы 30 оккупантов

Украинские военные нанесли точный удар по тренировочному полигону россиян в Херсонской области, в результате чего было ликвидировано около 30 оккупантов.

Источник: 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов в соцсетях

Дословно: "Операторы 14-го отдельного полка БПАК обнаружили и во взаимодействии с ОСГВ „Таврия" поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонском направлении".

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Детали: Сообщается, что в результате удара кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30 оккупантов.

Военные опубликовали видео атаки: