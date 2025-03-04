Силы обороны поразили тренировочный полигон РФ на Херсонщине: ликвидированы 30 оккупантов
Вторник, 4 марта 2025, 21:29
Украинские военные нанесли точный удар по тренировочному полигону россиян в Херсонской области, в результате чего было ликвидировано около 30 оккупантов.
Источник: 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов в соцсетях
Дословно: "Операторы 14-го отдельного полка БПАК обнаружили и во взаимодействии с ОСГВ „Таврия" поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонском направлении".
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Детали: Сообщается, что в результате удара кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30 оккупантов.
Военные опубликовали видео атаки:
Українські військові уразили скупчення ворожої піхоти на тренувальному полігоні росіян на Херсонському напрямку pic.twitter.com/rw0s3tQE4E— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 4, 2025РЕКЛАМА: