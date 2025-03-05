Пилоты F-16 поблагодарили американский народ за поддержку Украины

Украинские пилоты истребителей F-16 поблагодарили американский народ за возможность эффективно защищать украинские города от российского воздушного террора

Источник: видео, которое распространил летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya и начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат

Прямая речь Ворошилова: "Дорогой американский народ, мои боевые побратимы, которые защищают Украину на самолетах F-16, передают слова благодарности за возможность эффективно защищать украинские города от российского террора, защищать народ Украины. Ваша помощь - это возможность для нас бороться за нашу демократию. Искренне благодарим за вашу поддержку. Вместе к победе!".

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Что предшествовало: Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что президент США Дональд Трамп чувствовал мало уважения от президента Украины Владимира Зеленского.

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Журналисты CNN собрали 33 примера, когда Зеленский благодарил США, американских чиновников или народ за поддержку после полномасштабного вторжения РФ (и то лишь приблизительная цифра, потому что во внимание не принимались многие внутренние высказывания Зеленского на украинском языке).