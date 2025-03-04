Спор в Белом доме: Вэнс говорит, что Трамп хотел именно публичного разговора с Зеленским 

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп чувствовал мало уважения от президента Украины Владимира Зеленского, именно поэтому он настоял на том, чтобы их разговор 28 февраля состоялся не с глазу на глаз, а перед камерами.

Источник: The Hill, интервью Вэнса Fox News

Прямая речь вице-президента: "Что я заметил за первые 25-30 мин, что даже когда Зеленский подзуживал его, даже когда Зеленский говорил вещи, которые, по моему мнению, были неправдой, президент просто пытался быть дипломатичным".

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Детали: Он добавил, что встреча "действительно сошла с рельсов" во время одного из его собственных ответов, который, по его словам, "действительно вывел Зеленского из себя".

"И что я буквально пытался сделать, то это немножко разрядить эту ситуацию. Типа мы имеем эту встречу, здесь сотня телекамер, давайте попробуем поговорить приватно, и тогда президент – пока мы продолжали ходить туда-сюда, и пока я попытался снова сказать: "Может, давайте поговорим наедине", – президент ответил: "Нет, на самом деле, я больше не хочу разговаривать наедине. Я хочу провести этот разговор публично, чтобы американский народ увидел". И я думаю, что было определенное ощущение – не хватало уважения", – сказал Вэнс.

В цитате Вэнс не уточнил, о ком именно из двух президентов он говорил, что может допустить некоторые разночтения. В то же время в течение этого интервью он несколько раз употреблял "президент" именно для обозначения Дональда Трампа, тогда как Владимира Зеленского называл "Зеленский".

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Детали: The Hill отмечает, что это интервью, записанное ранее в понедельник, вышло в эфир вскоре после того, как появилась новость о том, что Трамп приказал приостановить американскую помощь Украине в ее войне против России.

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