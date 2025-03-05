Министр финансов США: Подписание соглашения об украинских ископаемых "не планируется" – СМИ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп не планирует во вторник вечером (в среду, 5 марта, по Киеву – ред.) подписывать соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной.

Источник: Тhe Telegraph со ссылкой на слова Бессента Fox News и источники

Детали: Издание отмечает, что ранее сообщалось, что Трамп планировал заключить противоречивое соглашение по "редкоземельному ископаемому" во вторник вечером и объявить об этом в своем обращении к Конгрессу сразу после 21:00 по местному времени (в 4 утра 5 марта по Киеву – ред.).

Реклама:

Однако Бессент сказал Fox News, что "подписание не планируется".

Инсайдеры Белого дома заявили, что не было "ни одного движения" по соглашению.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа и Украина могут подписать соглашение о добыче полезных ископаемых во вторник.

РЕКЛАМА:

Во вторник Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение, и отметил, что ему "обидно" из-за встречи в Овальном кабинете.

Как отмечает агентство Reuters, непонятно, изменилось ли соглашение по сравнению с той версией, которую должны были подписать в пятницу.

В понедельник Трамп дал понять, что его администрация остается открытой для подписания соглашения.