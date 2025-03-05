Трамп: Я получил письмо от Зеленского о готовности Украины к переговорам

Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе, скриншот

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых.

Источник: трансляция речи Трампа, CNN

Детали: Трамп, вспоминая о войне в Украине, сказал, что 2 тысячи человек убивают каждую неделю – "россиян и украинцев", и что он хочет "чтобы это прекратилось".

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"Вы хотите, чтобы это продолжалось еще 5 лет?" – спросил Трамп.

Также он отметил, что получил "важное письмо" от Зеленского.

По словам Трампа, в письме, в частности, говорилось: "Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира".

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Также, по словам Трампа, в нем отмечается: "Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время".

Трамп сказал, что он благодарен за письмо, добавив, что "одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа и Украина могут подписать соглашение о добыче полезных ископаемых во вторник.

Во вторник Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение, и отметил, что ему "обидно" из-за встречи в Овальном кабинете.

Как отмечает агентство Reuters, непонятно, изменилось ли соглашение по сравнению с той версией, которую должны были подписать в пятницу.

В понедельник Трамп дал понять, что его администрация остается открытой для подписания соглашения.