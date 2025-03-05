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Зеленский надеется на результаты по встрече с США уже на следующей неделе

Татьяна ОлейникСреда, 5 марта 2025, 19:26
Зеленский надеется на результаты по встрече с США уже на следующей неделе
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и США готовится новая встреча, результаты могут быть уже на следующей неделе.

Источник: обращение Зеленского 5 марта

Прямая речь: "Сегодня наши команды – Украины и Соединенных Штатов Америки – начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Волц, есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе. И должны возобновить движение также на европейском направлении, то, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров".

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Детали: Также Зеленский отметил воинов Сил специальных операций за действия на Курщине и ряде других бригад: "Особенно отмечу сегодня 425-й отдельный штурмовой батальон – спасибо за вашу решительность, ребята. Также – 225-й штурмовой полк и 71-ю отдельную егерскую бригаду за действия в Донецкой области – Новопавловское направление".

Что предшествовало:

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Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Америкой и Украиной.

ЗеленскийСШАпереговоры
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