Российские войска ударили ракетой по отелю в Кривом Роге: 2 погибших и 28 раненых

Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, повреждена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак, ГСЧС

Прямая речь: "Ракетная атака на Кривой Рог. Произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняем".

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Детали: Впоследствии Лысак сообщил, что известно о двух пострадавших: это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Оба в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В 22:47 стало известно, что в результате атаки есть погибший 53-летний мужчина. Пострадавших трое, все госпитализированы.

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Обновлено: Впоследствии в ГСЧС уточнили, что российская ракета попала в пятиэтажный отель, вызвав пожар. Спасены 14 человек.

ФОТО - ДСНС ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО - ДСНС ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО - ДСНС ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В здании разрушена лестничная клетка, под завалами могут быть люди.

По состоянию на 23:20 в ГСЧС сообщили о двух погибших, 7 пострадавших.

Продолжается спасательная операция, людей эвакуируют с 3 и 4 этажей.

Позже глава ОВА сообщил, что пострадавших в Кривом Роге уже 14. Половина в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.

Обновлено в 00:38: Лысак сообщил, что раненых уже 28. Среди них – один ребенок.