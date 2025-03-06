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Европейский Союз готовится к новой волне беженцев из Украины – Politico

Иван ДьяконовЧетверг, 6 марта 2025, 01:29
Европейский Союз готовится к новой волне беженцев из Украины – Politico
Иллюстративное фото: Getty Images

Угроза эскалации войны в Украине и прекращение военной поддержки со стороны США заставляют страны Европейского Союза готовиться к новому массовому потоку украинских беженцев.

Источник: Politico

Детали: По данным издания, Европейские страны готовятся к возможному значительному увеличению количества украинских беженцев, если война в Украине обострится, а помощь США будет прекращена.

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"Если Путин еще больше обострит эту войну и американская поддержка исчезнет, и если это приведет к увеличению потока беженцев ... нам нужно обязательное распределение беженцев из Украины по всему ЕС в соответствии со справедливым механизмом", – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

В то же время она отметила, что пока не ожидает нового большого наплыва беженцев и что это "только сценарий", который должны обсудить министры. "Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться ужасное нападение Путина", – подчеркнула она.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, комментируя возможность новой волны беженцев, заявил, что его страна уже "сделала свой вклад" и теперь будет сосредоточена на интеграции людей, которые уже там.

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"На душу населения Австрия очевидно приняла больше (беженцев – ред.), чем многие другие страны", – сказал Карнер журналистам. 

В декабре прошлого года, по данным Евростата, более 4,3 миллиона украинцев находились под временной защитой в европейских странах. Больше всего беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Предыстория:

  • Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 5 марта утвердил позиционный документ по постепенному запуску новой цифровой системы управления границами, которая будет собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

беженцыЕСвойна
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