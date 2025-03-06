Заместителя главы Тернопольской ОВА приговорили к 8 годам за взятку 1,8 млн гривен

6 марта 2025 года Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации Игорю Гайдуку, которого задержали за попытку получить 1,8 млн грн взятки и назначил ему наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Центр противодействия коррупции

Дословно: "Приговором суда чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти ... сроком на 3 года и с конфискацией автомобиля "Toyota Avensis".

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Детали: Как сообщили в НАБУ, уголовное производство рассмотрели менее чем за год.

Следствие установило, что в июне 2023 года заместитель председателя Тернопольской областной военной администрации вместе с другим заместителем попросили у предпринимателя 1,8 млн грн за проведение оплаты задолженности Тернопольской ОВА перед компанией за работы, выполненные и принятые еще в 2022 году, а также за помощь в заключении новых и финансировании действующих договоров с этой компанией.

Что касается другого заместителя, то материалы в отношении него выделены в отдельное производство, но рассмотрение приостановлено в связи с его мобилизацией.

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