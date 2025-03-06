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Заместителя главы Тернопольской ОВА приговорили к 8 годам за взятку 1,8 млн гривен

Четверг, 6 марта 2025, 11:29
Заместителя главы Тернопольской ОВА приговорили к 8 годам за взятку 1,8 млн гривен
Игорь Гайдук, фото: Тернопольская ОВА

6 марта 2025 года Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации Игорю Гайдуку, которого задержали за попытку получить 1,8 млн грн взятки и назначил ему наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Центр противодействия коррупции

Дословно: "Приговором суда чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти ... сроком на 3 года и с конфискацией автомобиля "Toyota Avensis".

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Детали: Как сообщили в НАБУ, уголовное производство рассмотрели менее чем за год. 

Следствие установило, что в июне 2023 года заместитель председателя Тернопольской областной военной администрации вместе с другим заместителем попросили у предпринимателя 1,8 млн грн за проведение оплаты задолженности Тернопольской ОВА перед компанией за работы, выполненные и принятые еще в 2022 году, а также за помощь в заключении новых и финансировании действующих договоров с этой компанией.

Что касается другого заместителя, то материалы в отношении него выделены в отдельное производство, но рассмотрение приостановлено в связи с его мобилизацией.

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Предыстория:

  • 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головка за получение взятки. Также сообщалось, что были задержаны два заместителя главы Тернопольской ВГА — Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук.
  • 28 июня Головка арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен. ВАКС также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен первого заместителя начальника Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука.
  • 29 июня Головка выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
  • 3 июля Головко вернулся на работу.

НАБУсудТернопольская область
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