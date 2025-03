Тимошенко и Порошенко отреагировали на сообщение о тайных переговорах с командой Трампа

Лидеры политсил "Батькивщина" Юлия Тимошенко и "Европейской солидарности" Петр Порошенко прокомментировали информацию издания Politico о тайных переговорах с представителями команды президента США Дональда Трампа, отметив, что они против выборов до наступления мира.

Источник: Тимошенко в Facebook, Порошенко в Facebook

Прямая речь Тиммошенко: "Украина, и об этом четко сказал президент Зеленский, готова к переговорам по завершению войны под сильным лидерством президента Трампа.

Команда "Батькивщины" ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира".

Детали: По ее словам, до этого момента "о проведении в Украине любых выборов не может быть и речи".

Порошенко в своей заметке отметил, что его политическая сила публично и прозрачно работает с американскими партнерами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины.

"Неоднократно предлагали скоординировать с властью эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы так же неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства", - отметил политик.

По его словам, суть разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам - security first and peace through strength. А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство.

Прямая речь Порошенко: "Наша команда всегда была и есть категорически против выборов во время войны. В отличие от власти, которая забирая деньги от армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов, что является политически мотивированным преследованием и сценарием подготовки к выборам.

Мы говорили и говорим, что выборы возможны после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины. После этого очевидно закончится военное положение. И не позднее чем через 180 дней в стране должны состояться свободные, демократические выборы, которые обеспечат волеизъявление граждан и доверие свободного мира".

Что предшествовало: Издание Politico написало, что четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и членами партии "Евросолидарность" Петра Порошенко именно тогда, когда Вашингтон объединился с Москвой в стремлении уволить президента Украины Владимира Зеленского с должности.