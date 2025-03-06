Команда Трампа провела тайные переговоры с Тимошенко и окружением Порошенко – Politico

Издание Politico написало, что четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и членами партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.

Источник: Politico со ссылкой на трех украинских парламентариев и эксперта по внешней политике США от Республиканской партии

Дословно: "Четверо высокопоставленных членов окружения Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве, именно тогда, когда Вашингтон объединился с Москвой в стремлении устранить президента Украины с должности".

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Детали: Сообщается, что старшие соратники Трампа провели переговоры с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко.

По данным издания, дискуссия была сосредоточена на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы. "Помощники Трампа уверены, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны и общественного разочарования из-за разгула коррупции", - пишет Politico.

Издание отмечает, что несмотря на то, что рейтинг Зеленского снижался годами, он вырос после спора в Овальном кабинете. Также, согласно последнему опросу, Зеленский все еще уверенно лидирует в президентской гонке.

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"Официальная позиция администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. На этой неделе министр торговли Говард Лутник отрицал, что его босс "вмешивается в украинскую политику", добавив, что все, чего хочет Трамп - это (быть) партнером для мира. Но поведение Трампа и его чиновников свидетельствует о совершенно противоположном. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "диктатор без выборов", а директор Национальной разведки США Тулси Габбард безосновательно обвинила Киев в отмене выборов", - говорится в статье.

Как пишет Politico, но хотя в лагере Трампа могут надеяться, что выборы потопят Зеленского, он все еще значительно популярнее Тимошенко и Порошенко.

В частности, в опросе, проведенном британской социологической компанией Survation на этой неделе после спора в Белом доме, 44% из числа опрошеных заявили, что поддержат Зеленского на президентских выборах.

Его ближайшим соперником, который отстает от него более чем на 20 процентных пунктов, является Валерий Залужный, бывший командующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании. И только 10% поддержали Порошенко, Тимошенко получила лишь 5,7% поддержки.

"Ключевым моментом во всех планах, которые обсуждаются кулуарно, является проведение президентских выборов после достижения временного прекращения огня, но до начала полномасштабных мирных переговоров. Идею досрочных президентских выборов также проталкивает Кремль, который годами хотел избавиться от Зеленского", - отмечает издание.

И Тимошенко, и Порошенко публично выступали против проведения выборов до завершения боевых действий, как и мэр Киева Виталий Кличко.

Однако, как сказал ведущий республиканский эксперт по вопросам внешней политики в интервью Politico, попросив не называть его имени, чтобы он мог высказаться свободно, "люди Порошенко и Юлии, они все разговаривают с окружением Трампа, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людей, которые согласятся на многие вещи, на которые не соглашается Зеленский".

Отвечая на вопрос, участвовала ли Тимошенко в переговорах с членами американской администрации или окружением Трампа о президентских выборах или мирных переговорах, ее пресс-секретарь Наталья Лысова поблагодарила Politico за интерес. "Мы пока не будем это комментировать", - сказала она.

Издание также связался с партией Порошенко "Европейская солидарность", чтобы узнать о переговорах с представителями Трампа по поводу выборов. Пресс-служба ответила следующее: "Наш нарратив - не настаивать на выборах, а обеспечить свободные и честные конкурентные послевоенные выборы в нашей стране".

"Также логично, что любые контакты включают презентацию видения президента Порошенко и "Европейской солидарности" путей окончания войны справедливым, всеобъемлющим и прочным миром и пределов возможных компромиссов в переговорных пунктах".

Politico также связался с четырьмя членами окружения Трампа, упомянутыми в качестве участников дискуссии, но не получил немедленного ответа.

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