В Кремле согласились со словами Рубио о прокси-войне между Россией и США

Россия согласна с заявлением госскеретаря США Марко Рубио который назвал полномасштабую войну России против Украины прокси-войной между Штатами и РФ.

Источник: спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии журналистам 6 марта, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. Об этом неоднократно говорили мы. Мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада, а главной страной коллективного Запада являются США".

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Детали: Песков также добавил, что Кремль согласен с тем, что "настало время остановить этот конфликт и эту войну".

Что предшествовало: Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война России против Украины на самом деле является прокси-войной между Америкой и РФ.