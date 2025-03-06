Рубио назвал полномасштабную войну России против Украины прокси-войной между США и РФ
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война России против Украины на самом деле является прокси-войной между Штатами и РФ.
Источник: госсекретарь США в интервью Fox News
Прямая речь Рубио: "Откровенно говоря, это прокси-война между двумя ядерными странами – США, которые помогают Украине, и Россией. И ей нужно положить конец".
Детали: В то же время, по его словам, сейчас "никто не имеет никакой идеи или плана, как ее закончить".
Рубио считает, что "заявления Украины и союзников о том, что "давайте просто продолжать давать им столько, сколько нужно" – это не стратегия".
Он добавил, что с самого начала президент США Дональд Трамп рассматривал это, как "затяжной конфликт, который зашел в тупик".
"Мы всем дали четко понять, что все, что президент пытается сделать здесь – это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны привлечь обе стороны – россиян и украинцев. И мы просили Украину не саботировать это. Когда вице-президент сказал, что для подобных вещей понадобится дипломатия, то президент Зеленский, к сожалению, решил бросить вызов вице-президенту и начал спрашивать, вообще возможна ли здесь какая-то дипломатия", – сказал Рубио.
Он добавил, что "рад", что Зеленский пересмотрел свою позицию.
"Я действительно верю, что это конфликт, из которого мы должны найти выход, потребует уступок с обеих сторон, но мы должны их обоих (сначала – ред.) заставить сесть за стол (переговоров – ред.). Украинцы должны быть там. Это очевидно, потому что это их страна. И россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может сделать это возможным", – подытожил Рубио.
Почему это важно: Рубио и другие чиновники администрации Трампа сейчас повторяют нарративы Кремля.
Россия, которая планировала "взять Киев за 3 дня", но не смогла этого сделать, очень быстро начала оправдывать свои неудачи на поле боя в Украине тем, что она на территории Украины якобы воюет с целым НАТО.
Россияне распространяли ряд лживых заявлений о якобы подготовке коллективным Западом нападения на Россию, о строительстве НАТОвских баз и биологических лабораторий в Украине и тому подобное.
Для справки: Рубио появился в эфире с крестом на лбу. Это связано с религиозным обрядом, который проводят в Пепельную среду.
Пепельная среда – это день молитвы за первый день поста в ряде западных христианских церквей. В этом году она пришлась на 5 марта.
Название праздника происходит от обряда, когда священник наносит на лбы верующих кресты пеплом из сожженных пальмовых веток, которые в прошлом году использовали в обрядах Пальмового (Вербного) воскресенья.
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Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США
Предыстория:
- 28 февраля президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине. Перед этим Трамп на встрече с Зеленским заявил, что он выступает и за Украину, и за Россию.
- Трамп после спора с Зеленским в Белом доме заявил, что тот "пренебрег" Штатами и "не готов к миру".
- После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, усиливая давление на президента Украины Владимира Зеленского после спора в Белом доме.
- Кроме того, США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по территории Украины.
- Позже советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что сейчас идет подготовка к новому раунду переговоров между Америкой и Украиной.