Рубио назвал полномасштабную войну России против Украины прокси-войной между США и РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война России против Украины на самом деле является прокси-войной между Штатами и РФ.

Источник: госсекретарь США в интервью Fox News

Прямая речь Рубио: "Откровенно говоря, это прокси-война между двумя ядерными странами – США, которые помогают Украине, и Россией. И ей нужно положить конец".

Реклама:

Детали: В то же время, по его словам, сейчас "никто не имеет никакой идеи или плана, как ее закончить".

Рубио считает, что "заявления Украины и союзников о том, что "давайте просто продолжать давать им столько, сколько нужно" – это не стратегия".

Он добавил, что с самого начала президент США Дональд Трамп рассматривал это, как "затяжной конфликт, который зашел в тупик".

РЕКЛАМА:

"Мы всем дали четко понять, что все, что президент пытается сделать здесь – это выяснить, есть ли путь к миру. Мы должны привлечь обе стороны – россиян и украинцев. И мы просили Украину не саботировать это. Когда вице-президент сказал, что для подобных вещей понадобится дипломатия, то президент Зеленский, к сожалению, решил бросить вызов вице-президенту и начал спрашивать, вообще возможна ли здесь какая-то дипломатия", – сказал Рубио.

Он добавил, что "рад", что Зеленский пересмотрел свою позицию.

"Я действительно верю, что это конфликт, из которого мы должны найти выход, потребует уступок с обеих сторон, но мы должны их обоих (сначала – ред.) заставить сесть за стол (переговоров – ред.). Украинцы должны быть там. Это очевидно, потому что это их страна. И россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может сделать это возможным", – подытожил Рубио.

Почему это важно: Рубио и другие чиновники администрации Трампа сейчас повторяют нарративы Кремля.

Россия, которая планировала "взять Киев за 3 дня", но не смогла этого сделать, очень быстро начала оправдывать свои неудачи на поле боя в Украине тем, что она на территории Украины якобы воюет с целым НАТО.

Россияне распространяли ряд лживых заявлений о якобы подготовке коллективным Западом нападения на Россию, о строительстве НАТОвских баз и биологических лабораторий в Украине и тому подобное.

Для справки: Рубио появился в эфире с крестом на лбу. Это связано с религиозным обрядом, который проводят в Пепельную среду.

Пепельная среда – это день молитвы за первый день поста в ряде западных христианских церквей. В этом году она пришлась на 5 марта.

Название праздника происходит от обряда, когда священник наносит на лбы верующих кресты пеплом из сожженных пальмовых веток, которые в прошлом году использовали в обрядах Пальмового (Вербного) воскресенья.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой

Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США

Предыстория: