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Спецпредставитель Китая "шокирован" отношением Трампа к ЕС: Мир в Украине не должен диктоваться США и РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 6 марта 2025, 16:36
Спецпредставитель Китая шокирован отношением Трампа к ЕС: Мир в Украине не должен диктоваться США и РФ
Лу Шей, фото: getty images

Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шей заявил, что "шокирован" тем, как президент США Дональд Трамп обращается с американскими союзниками в Европе, добавив, что мирное соглашение для Украины не должно определяться только США и Россией.

Источник: South China Morning Post

Прямая речь: "Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа реализует наглую и доминирующую политику в отношении Европы, ведя себя таким образом со своими союзниками, честно говоря, с европейской точки зрения, это просто ужасно.

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Я считаю, что европейские друзья должны задуматься над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства.

Таким образом, они увидят, что дипломатический подход Китая делает акцент на мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".

Детали: Лу сказал об этом в кулуарах панельной дискуссии с другими высокопоставленными дипломатами во время ежегодной сессии высшего консультативного органа - Китайского народного политического консультативного совета в Пекине.

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Он признал, что дискуссии между США и Россией, направленные на урегулирование "кризиса" (войны - ред.), но подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские страны: "Различные предлагаемые решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться избранными".

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Предыстория:

  • 28 февраля президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.
  • 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

российско-украинская войнаКитайСШАТрамп
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