Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шей заявил, что "шокирован" тем, как президент США Дональд Трамп обращается с американскими союзниками в Европе, добавив, что мирное соглашение для Украины не должно определяться только США и Россией.

Источник: South China Morning Post

Прямая речь: "Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа реализует наглую и доминирующую политику в отношении Европы, ведя себя таким образом со своими союзниками, честно говоря, с европейской точки зрения, это просто ужасно.

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Я считаю, что европейские друзья должны задуматься над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства.

Таким образом, они увидят, что дипломатический подход Китая делает акцент на мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".

Детали: Лу сказал об этом в кулуарах панельной дискуссии с другими высокопоставленными дипломатами во время ежегодной сессии высшего консультативного органа - Китайского народного политического консультативного совета в Пекине.

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Он признал, что дискуссии между США и Россией, направленные на урегулирование "кризиса" (войны - ред.), но подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские страны: "Различные предлагаемые решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться избранными".

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Предыстория: