Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Спецпредставитель Трампа объяснил ссору с Зеленским в Белом доме "разными целями"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 6 марта 2025, 17:44
Спецпредставитель Трампа объяснил ссору с Зеленским в Белом доме разными целями
фото: getty images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на прошлой неделе в Белом доме произошла из-за "разных целей" двух лидеров в российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда", Келлог в своем докладе о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям

Детали: Келлог предположил, что трения между президентом Владимиром Зеленским и президентом Трампом во время визита в Овальный кабинет на прошлой неделе были результатом того, что стали очевидными "разные цели" обеих администраций.

Реклама:

По его словам, президент Зеленский пытался убедить президента США дальше поддерживать Украину, чтобы она получила преимущество над Россией.

"Президент Зеленский явно хотел, чтобы президент Трамп публично поставил США на сторону против России. Подход Дональда Трампа не заключается в том, чтобы одна сторона получила преимущество над другой. Как было сказано, он (Трамп) сфокусирован на мире", – заявил Келлог.

Кэллог также заявил, что определение войны в Украине как имеющей победителя или побежденного, "только втянет Америку в бесконечную прокси-войну", а президента Трамп не хочет этого.

РЕКЛАМА:

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО относительно того, можно ли дальше доверять США.

СШАТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Макрон ответил Трампу: Франция преданный союзник, европейцы были с вами в Афганистане
Галущенко: Россияне атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины
ЕС выделит дополнительные 15 млрд евро на помощь Украине – президент Евросовета
Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию в обмен на $1 трлн инвестиций
Трамп заявил, что в последние дни удалось достичь "значительного прогресса с Украиной и Россией"
Лидеры ЕС поддержали новый оборонный план по масштабным оборонным инвестициям
Все новости...
США
У Трампа заявили, что он хочет перезагрузить отношения с РФ
В Белом доме назвали фейком данные о планах отменить легальный статус для 240 тысяч украинцев
Операторы Hawk поблагодарили народ США: система ЗРК сохранила сотни жизней украинцев
Последние новости
10:21
В США разработали новый бионический протез руки: он "интуитивно знает", к чему прикасается
10:10
Режим паники: нефть завершает неделю самым большим падением с октября
09:52
футболФИФА планирует расширить количество участников чемпионата мира до 64 сборных
09:50
Ядерное сдерживание: Макрон хочет до середины года разведать возможности сотрудничества в Европе
09:47
Зеленский призвал ЕС к "здравому смыслу" относительно открытия первых переговорных кластеров
09:36
Украинские АЗС вдвое увеличили уплату налогов, несмотря на снижение продаж
09:32
Восьмой тестовый запуск Starship снова закончился взрывом корабля
09:28
Румынский суд оставил в силе меры пресечения против одиозного Джорджеску
09:28
Путин слаб: война стала для него катастрофой, Кремль хочет ее завершения – The Telegraph
09:05
дополненоНа Тернопольщине прилет в критический объект, могут ограничивать подачу газа – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: