Спецпредставитель Трампа объяснил ссору с Зеленским в Белом доме "разными целями"

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на прошлой неделе в Белом доме произошла из-за "разных целей" двух лидеров в российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда", Келлог в своем докладе о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям

Детали: Келлог предположил, что трения между президентом Владимиром Зеленским и президентом Трампом во время визита в Овальный кабинет на прошлой неделе были результатом того, что стали очевидными "разные цели" обеих администраций.

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По его словам, президент Зеленский пытался убедить президента США дальше поддерживать Украину, чтобы она получила преимущество над Россией.

"Президент Зеленский явно хотел, чтобы президент Трамп публично поставил США на сторону против России. Подход Дональда Трампа не заключается в том, чтобы одна сторона получила преимущество над другой. Как было сказано, он (Трамп) сфокусирован на мире", – заявил Келлог.

Кэллог также заявил, что определение войны в Украине как имеющей победителя или побежденного, "только втянет Америку в бесконечную прокси-войну", а президента Трамп не хочет этого.

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Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО относительно того, можно ли дальше доверять США.