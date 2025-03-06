Суд разрешил выйти под залог одиозному соратнику Сальдо, обвиняемому в сотрудничестве с россиянами – СМИ

Днепровский райсуд Киева применил в отношении депутата Херсонского областного совета от "Блока Владимира Сальдо" Сергея Сорокунского меру пресечения в виде залога.

Источник: издание "МОСТ" со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что залог для депутата составит 908 тысяч гривен, а соответствующее решение приняла судья Елена Козачук.

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5 марта сотрудники Службы безопасности Украины сообщили депутату о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Дома и на предприятии у депутата провели обыски. Это не первые обыски у Сорокунского и членов его семьи.

Весной 2023 года у него дома нашли материалы, подтверждающие, что Сорокунский сотрудничал с россиянами. Так, известно, что во время оккупации правобережья Херсонщины он имел статус "федерального советника". Пользовался пропуском, выданным оккупационной комендатурой, и мог участвовать в смещении законной власти в Музыковской общине. Упоминание о пропуске есть в постановлениях суда.

Сорокунский с 2008 года является директором ООО "Сапфир ЛТД", которое занимается оптовой торговлей топливом, и соучредителем фермерского хозяйства "Сапфир-Агро".

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В 2020 году он был избран в Херсонский областной совет 8-го созыва от ныне запрещенной политической партии "Блок Владимира Сальдо".

После начала полномасштабного вторжения он попал в российский плен, но впоследствии Сорокунского отпустили.

В конце 2023 года Сорокунский подал судебный иск с требованием заставить некоторые медиа опровергнуть информацию о его возможном сотрудничестве с россиянами. Во время рассмотрения иска стало известно, что суд арестовал имущество агропредприятия семьи Сорокунских по делу о расследовании вероятного коллаборационизма депутата облсовета и членов его семьи.

В апреле 2024 года суд отказал ему в иске против журналистов и не удовлетворил его апелляционную жалобу позже.

"МОСТ" сообщает, что Сорокунский, пользуясь возможностью, закрыл свою декларацию, но из декларации его дочери, тоже депутата от "Блока Владимира Сальдо", видно, что для их семьи эти деньги не проблема, поэтому издание предполагает, что вскоре он выйдет на свободу.