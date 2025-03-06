Зеленский поедет в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, посетит Саудовскую Аравию. Там он встретится с наследным принцем.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После того моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире.

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Как мы и говорили Президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира".

Что предшествовало: