Зеленский поедет в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем
Четверг, 6 марта 2025, 22:06
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, посетит Саудовскую Аравию. Там он встретится с наследным принцем.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После того моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире.
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Как мы и говорили Президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира".
Что предшествовало:
- Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.
- Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
- Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США по российско-украинской войне.