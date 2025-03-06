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Российские войска массированно атаковали Одесскую область дронами: есть повреждения

Татьяна ОлейникЧетверг, 6 марта 2025, 23:17
Российские войска массированно атаковали Одесскую область дронами: есть повреждения
Фото - ГСЧС Одесской области

Вечером 6 марта российская армия запустила ударные дроны по Одесской области, есть повреждения частных домов и энергетической инфраструктуры.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС

Прямая речь: "Враг снова прибегнул к очередной массированной дроновой атаке Одесской области

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В пригороде Одессы горят три жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры.
Над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется".

Обновлено: В ГСЧС уточнили, что по предварительной информации никто не пострадал.

 
фото - гсчс одесской области

Что предшествовало:

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Ночью 6 марта российские военные атаковали Одесский район – попали в энергетический объект, повредили жилой дом, админздание и ранили 2 человек. В ДТЭК сообщили, что это уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели.

Одесская областьвойна
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