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Галущенко: Россияне атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

Иван ДьяконовПятница, 7 марта 2025, 06:44
Галущенко: Россияне атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Ночью 7 марта Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Ударам подверглись объекты в разных регионах страны.

Источник: министр энергетики Украины Герман Галущенко

Детали: По словам министра, атака направлена на уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны. В результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.

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Прямая речь: "Опять под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. 

Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения".

Детали: Министр призвал украинцев оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак и следить за официальными сообщениями о ситуации в энергосистеме.

энергетикаракетный удар
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