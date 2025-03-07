Галущенко: Россияне атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины
Ночью 7 марта Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Ударам подверглись объекты в разных регионах страны.
Источник: министр энергетики Украины Герман Галущенко
Детали: По словам министра, атака направлена на уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны. В результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.
Прямая речь: "Опять под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.
Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения".
Детали: Министр призвал украинцев оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак и следить за официальными сообщениями о ситуации в энергосистеме.