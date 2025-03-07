Россияне ударили по Харькову: из-под завалов спасли женщину, 8 пострадавших

Утром 7 марта российские захватчики нанесли удар по гражданскому инфраструктурному объекту в Харькове, в результате чего пострадали 8 человек, одну женщину достали живой из-под завалов.

Источник: мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь городского головы: "Попадание в Киевском районе города. Удар был совершен по гражданскому инфраструктурному объекту. На месте попадания пожар".

Реклама:

Детали: По словам Терехова, женщину, которую достали из-под завалов, обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также в результате атаки пострадал многоквартирный дом, который расположен рядом. Из него эвакуируют всех жителей.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате удара загорелись автомобили.

РЕКЛАМА:

"В медицинское учреждение госпитализированы 65-летняя женщина и 61-летний мужчина", – сообщил глава ОВА.

Дополнено: Терехов сообщил, что, кроме здания критической инфраструктуры и жилого дома, пострадали и другие объекты. Также сейчас горят 10 гаражей и 5 автомобилей.

Шесть человек удалось спасти.

Предыстория: