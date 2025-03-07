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На Тернопольщине прилет в критический объект, могут ограничивать подачу газа – ОВА

Ирина БалачукПятница, 7 марта 2025, 09:05
На Тернопольщине прилет в критический объект, могут ограничивать подачу газа – ОВА
Фото из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты ударили по критическому промышленному объекту в Тернопольской области, обошлось без пострадавших, но могут возникнуть проблемы с газоснабжением.

Источник: глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения подачи газа".

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Детали: По его словам, силы ПВО сбили вражескую ракету.

"Жертв нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия. Находитесь в укрытиях до отбоя!", – подытожил Негода.  

 
Фото ГСЧС

Дополнено: В 9 утра городской голова Тернополя Сергей Надал уточнил, что Облгаз отключил небытовых потребителей из-за падения давления в сетях.

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"Возможны ограничения подачи горячей воды и централизованного отопления, если давление не восстановится", – сообщил мэр.

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

 

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