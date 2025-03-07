На Тернопольщине прилет в критический объект, могут ограничивать подачу газа – ОВА
Российские оккупанты ударили по критическому промышленному объекту в Тернопольской области, обошлось без пострадавших, но могут возникнуть проблемы с газоснабжением.
Источник: глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram
Прямая речь главы области: "В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения подачи газа".
Детали: По его словам, силы ПВО сбили вражескую ракету.
"Жертв нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия. Находитесь в укрытиях до отбоя!", – подытожил Негода.
Дополнено: В 9 утра городской голова Тернополя Сергей Надал уточнил, что Облгаз отключил небытовых потребителей из-за падения давления в сетях.
"Возможны ограничения подачи горячей воды и централизованного отопления, если давление не восстановится", – сообщил мэр.
Предыстория:
- Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью 7 марта Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Ударам подверглись объекты в разных регионах страны.