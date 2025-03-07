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Трамп рассмотрит вопрос о праве пребывания украинцев в США из-за войны

Мария Емец, Степан ГафткоПятница, 7 марта 2025, 12:26
Трамп рассмотрит вопрос о праве пребывания украинцев в США из-за войны
Фото с Facebook Donald J. Trump

Дональд Трамп 6 марта подтвердил, что планирует рассмотреть вопрос о дальнейшем сохранении или отмене правового статуса для украинцев в Соединенных Штатах, которые выехали из Украины из-за войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Reuters

Прямая речь Трампа: "Мы не намерены кому-то навредить, мы явно не намерены им (украинцам в США – ред.) навредить... Есть люди, которые думают, что это правильно, некоторые думают, что нет, и я довольно скоро буду принимать решение".

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Детали: Четверо собеседников Reuters – чиновник-представитель администрации и еще трое источников – говорят, что решение по украинцам может быть принято в апреле, а вопрос об этом подняли еще до встречи руководства США и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, которая закончилась ссорой. 

Этот вопрос возник на фоне одного из ключевых обещаний Трампа – борьбы с нелегальной миграцией и выселения мигрантов, находящихся в США без надлежащих правовых оснований, включая тех, кто прибыл по временным гуманитарным программам, введенным при администрации Байдена.

Напомним: 

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  • 25 января сообщалось, что чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли беженцам временно поселиться в Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.

ТрампУкраинамиграция
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