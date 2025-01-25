США приостанавливают программы въезда мигрантов, в том числе украинцев - СМИ

Чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно поселиться в Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.

Источник: The New York Times со ссылкой на электронное письмо иммиграционного ведомства

Детали: Директива, содержащаяся в электронном письме, требует немедленно прекратить принятие "окончательных решений" по заявкам, связанным с этими программами, пока администрация рассматривает их и решает, прекращать ли их действие.

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Издание пишет, что масштаб программ, упомянутых в этой паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из "самых нестабильных и отчаянных мест в мире" - Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы и других.

NYT напоминает, что представители администрации заявили, что президент Трамп считает, что многие из этих программ никогда не были законными с самого начала.

Отмечается, что среди программ - "Единство ради Украины", инициатива времен Байдена, которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в Соединенные Штаты, если они имели финансовых спонсоров.

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По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года более 150 000 украинцев въехали по этой программе.