Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Трамп заявил, что может ввести решительные санкции против России, пока не будет прекращения огня

Алена МазуренкоПятница, 7 марта 2025, 16:42
Трамп заявил, что может ввести решительные санкции против России, пока не будет прекращения огня
Дональд Трамп. Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение широкомасштабных банковских санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня.

Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social

Прямая речь: "Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "бьет" Украину на поле боя, я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного соглашения о мирном урегулировании.

Реклама:

Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно".

 

Что было раньше: В ночь на 7 марта Российская Федерация нанесла массированный комбинированный воздушный удар по Украине, противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеские ракеты и 100 дронов, 86 беспилотников - не достигли целей.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • США приостановили военную помощь Украине, объясняя, что таким образом они склоняют Киев к мирному урегулированию. Ни о каких шагах давления США на Россию публично не сообщалось.
  • Министр финансов США Скот Бессент заявил в четверг, что США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.
  • Между тем, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в четверг, что новый подход администрации Дональда Трампа в отношении РФ предусматривает необходимость перезагрузки отношений с РФ.

ТрампсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: Запрет США на передачу разведданных привел к большим потерям ВСУ
видеоВ Донецкой области объявили траур
В Киеве ухудшился воздух - столица в десятке самых грязных городов
РФ атаковала тремя ракетами и 145 беспилотниками
фото, обновленоОбстрел Доброполья на Донетчине: по меньшей мере 11 погибших, 30 раненых
Трамп может перебросить военных США из Германии в Венгрию – СМИ
Все новости...
Трамп рассмотрит вопрос о праве пребывания украинцев в США из-за войны
Республиканцы призывают Трампа возобновить помощь и доступ к разведке для Украины
В МИД раскрыли главные темы переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии
Последние новости
13:36
Чепурной выиграл бронзовую медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
13:30
За сутки энергетики восстановили питание для 47 тысяч потребителей
13:22
Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ – источник
13:15
FT: Франция и Германия спорят из-за планов по перевооружению ЕС на 150 млрд евро
12:56
Около сотни россиян прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи
12:52
Еврокомиссия предложила смягчить ограничения на отстрел волков в ЕС
12:41
Женщины, инвалидность и климатический кризис: администрация Трампа ограничила использование почти двухсот слов
12:22
Оккупанты снова ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области
11:53
видеоСотни флагов на трибунах и овации: фанаты американской Вирджинии поддержали украинского баскетболиста
11:46
СМИ: Запрет США на передачу разведданных привел к большим потерям ВСУ
Все новости...
Реклама:
Реклама: