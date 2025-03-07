Трамп заявил, что может ввести решительные санкции против России, пока не будет прекращения огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение широкомасштабных банковских санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня.
Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social
Прямая речь: "Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "бьет" Украину на поле боя, я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного соглашения о мирном урегулировании.
Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно".
Что было раньше: В ночь на 7 марта Российская Федерация нанесла массированный комбинированный воздушный удар по Украине, противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеские ракеты и 100 дронов, 86 беспилотников - не достигли целей.
Напомним:
- США приостановили военную помощь Украине, объясняя, что таким образом они склоняют Киев к мирному урегулированию. Ни о каких шагах давления США на Россию публично не сообщалось.
- Министр финансов США Скот Бессент заявил в четверг, что США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.
- Между тем, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в четверг, что новый подход администрации Дональда Трампа в отношении РФ предусматривает необходимость перезагрузки отношений с РФ.