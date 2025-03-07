Трамп заявил, что может ввести решительные санкции против России, пока не будет прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение широкомасштабных банковских санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня.

Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social

Прямая речь: "Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "бьет" Украину на поле боя, я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного соглашения о мирном урегулировании.

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Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно".

Что было раньше: В ночь на 7 марта Российская Федерация нанесла массированный комбинированный воздушный удар по Украине, противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеские ракеты и 100 дронов, 86 беспилотников - не достигли целей.

Напомним:

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