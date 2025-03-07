Более 260 дронов и ракет 7 марта: впервые нападение России отражали французские Mirage-2000

В ночь на 7 марта Российская Федерация нанесла массированный комбинированный воздушный удар по Украине, противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеские ракеты и 100 дронов, 86 беспилотников - не достигли целей.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки".

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Детали: Российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры Украины. Основной акцент удара был по объектам газодобывающей промышленности.

По предварительным данным радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника - 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:

- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

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- 8 крылатых ракет "Калибр";

- 3 баллистические ракеты "Искандер"-М/KN-23;

- 4 зенитных управляемых ракет С-300;

- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 134 воздушных целей:

- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

- 8 крылатых ракет "Калибр";

- 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

- 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Отмечается, что кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей.

86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Что предшествовало: "Нафтогаз" сообщил, что в ночь на 7 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по объектам газовой инфраструктуры, зафиксированы разрушения; с начала полномасштабного вторжения это уже 17-я атака на объекты газодобычи.

В частности российские оккупанты ударили по критическому промышленному объекту в Тернопольской области, обошлось без пострадавших, но население предупредили, что могут возникнуть проблемы с газоснабжением.