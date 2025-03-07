Более 260 дронов и ракет 7 марта: впервые нападение России отражали французские Mirage-2000
В ночь на 7 марта Российская Федерация нанесла массированный комбинированный воздушный удар по Украине, противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеские ракеты и 100 дронов, 86 беспилотников - не достигли целей.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки".
Детали: Российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры Украины. Основной акцент удара был по объектам газодобывающей промышленности.
По предварительным данным радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника - 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 3 баллистические ракеты "Искандер"-М/KN-23;
- 4 зенитных управляемых ракет С-300;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 134 воздушных целей:
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
- 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).
Отмечается, что кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей.
86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).
Что предшествовало: "Нафтогаз" сообщил, что в ночь на 7 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по объектам газовой инфраструктуры, зафиксированы разрушения; с начала полномасштабного вторжения это уже 17-я атака на объекты газодобычи.
В частности российские оккупанты ударили по критическому промышленному объекту в Тернопольской области, обошлось без пострадавших, но население предупредили, что могут возникнуть проблемы с газоснабжением.