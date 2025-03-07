РФ пятую ночь подряд массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области
Пятница, 7 марта 2025, 23:09
Вечером 7 марта российские войска снова нанесли массированный дроновой удар по Одессе, есть повреждения и разрушения.
Источник: председатель ОВА Олег Кипер
Прямая речь: "Враг снова нанес массированный дроновой удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.
Реклама:
Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется".
Что предшествовало:
- Утром 7 марта в ДТЭК сообщили четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака.
- Ночью 6 марта российские военные атаковали Одесский район – попали в энергетический объект, повредили жилой дом, админздание и ранили 2 человек.