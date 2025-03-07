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США приостановили доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам компании Maxar

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПятница, 7 марта 2025, 23:21
США приостановили доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам компании Maxar
Фото иллюстративное - Getty Images

Администрация Трампа приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретенным правительством США через компанию Maxar.

Источник: Национальное агентство геопространственной разведки и компания Maxar, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Украина давно использует спутниковые снимки Maxar для отслеживания передвижения российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.

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Приостановление доступа к снимкам, которые делают спутники компании Maxar и которые покупает Национальное агентство геопространственной разведки, следует за решением администрации Трампа приостановить обмен разведывательной информацией с Украиной.

"Maxar имеет контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров по всему миру на предоставление спутниковых снимков и других геопространственных данных. Каждый клиент самостоятельно принимает решение о том, как он будет использовать и делиться этими данными", – сказал представитель компании Maxar.

"Мы очень серьезно относимся к нашим контрактным обязательствам. Мы не вносим никаких изменений в то, как мы поддерживаем других наших клиентов, их программы или контракты", – добавили в компании.

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Национальное агентство геопространственной разведки заявило, что временно приостановило доступ к системе, которая предоставляет коммерческие спутниковые снимки, приобретенные Соединенными Штатами, в соответствии с директивой администрации президента по поддержке Украины.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но "сократили" обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак на российских оккупантов.

Комментируя прекращение поставок помощи Украине, президент Дональд Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".

США
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