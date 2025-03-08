Россияне ночью ударили по предприятию на Харьковщине - убили трех человек, еще семерых ранили
Суббота, 8 марта 2025, 08:27
Около двух часов ночи 8 марта россияне ударили вражеским беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Источник: руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировали из-под завалов, проводится экспертиза".
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Детали: Кроме того, еще семь человек получили ранения.
Синегубов добавил, что спасательная операция продолжается.
Обновлено: Впоследствии Синегубов уточнил, что количество погибших увеличилось до трех. Все - гражданские мужчины.
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Отмечается, что удар пришел по территории мясокомбината, возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи.