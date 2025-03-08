Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Россияне ночью ударили по предприятию на Харьковщине - убили трех человек, еще семерых ранили

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 8 марта 2025, 08:27
Россияне ночью ударили по предприятию на Харьковщине - убили трех человек, еще семерых ранили
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Около двух часов ночи 8 марта россияне ударили вражеским беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Источник: руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировали из-под завалов, проводится экспертиза".

Реклама:

Детали: Кроме того, еще семь человек получили ранения.

Синегубов добавил, что спасательная операция продолжается.

Обновлено: Впоследствии Синегубов уточнил, что количество погибших увеличилось до трех. Все - гражданские мужчины.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что удар пришел по территории мясокомбината, возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи.

Харьковская областьобстрелроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
Харьковская область
Враг продвинулся на Харьковщине и в Курской области РФ – DeepState
Аннулированы 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста
ЗСУ уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"
Последние новости
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
20:35
DeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Курской области
20:18
ЦИК Румынии отклонил кандидатуру одиозного Джорджеску на выборах президента
Все новости...
Реклама:
Реклама: