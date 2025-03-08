РФ атаковала тремя ракетами и 145 беспилотниками

В ночь на 8 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К и 145 ударными БпЛА типа Shahed, из которых 79 были сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Еще 54 беспилотника были "локационно потеряны".

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Также из трех ракет силы ПВО сбили одну - "Искандер-К".

Сбитие подтвердили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.