РФ атаковала тремя ракетами и 145 беспилотниками
Суббота, 8 марта 2025, 09:05
В ночь на 8 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К и 145 ударными БпЛА типа Shahed, из которых 79 были сбиты.
Источник: Воздушные силы
Детали: Еще 54 беспилотника были "локационно потеряны".
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Также из трех ракет силы ПВО сбили одну - "Искандер-К".
Сбитие подтвердили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.
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