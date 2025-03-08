Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

РФ атаковала тремя ракетами и 145 беспилотниками

Роман ПетренкоСуббота, 8 марта 2025, 09:05
РФ атаковала тремя ракетами и 145 беспилотниками
фото: ВС

В ночь на 8 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К и 145 ударными БпЛА типа Shahed, из которых 79 были сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Еще 54 беспилотника были "локационно потеряны".

Реклама:

Также из трех ракет силы ПВО сбили одну - "Искандер-К".

Сбитие подтвердили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.

РЕКЛАМА:

ПВОракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
ПВО
Вблизи Черкасс прогремели взрывы, работала ПВО – СМИ
Более 260 дронов и ракет 7 марта: впервые нападение России отражали французские Mirage-2000
Операторы Hawk поблагодарили народ США: система ЗРК сохранила сотни жизней украинцев
Последние новости
01:25
США планируют сократить 80 тысяч работников Министерства здравоохранения – AP
00:33
США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
Все новости...
Реклама:
Реклама: