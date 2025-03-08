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Зеленский об ударе РФ по Доброполью: Подлая и бесчеловечная тактика запугивания

Роман ПетренкоСуббота, 8 марта 2025, 10:07
Зеленский об ударе РФ по Доброполью: Подлая и бесчеловечная тактика запугивания
фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских войск по центру Доброполья Донецкой области двумя баллистическими ракетами.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Вечером российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья в Донецкой области. По прибытии наших служб на место нанесли еще один удар, умышленно по спасателям. Подлая и бесчеловечная тактика для запугивания, к которой часто прибегают россияне...

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... Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну.

Напомним: Вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения.

ЗеленскийДонецкая область
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