Обстрел Доброполья на Донетчине: по меньшей мере 11 погибших, 30 раненых

Утром 8 марта спасатели сообщили, что количество погибших в результате российских ударов в Доброполье Донецкой области возросло по меньшей мере до 11, еще 30 человек ранены.

Источник: ГСЧС, Национальная полиция

Детали: Вечером россияне нанесли удар по центру Доброполья. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения.

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Спасатели добавляют, что повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

Дословно ГСЧС: "Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину.

Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м".

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Обновлено: В Нацполиции уточнили, что среди раненых – 5 детей.

Правоохранители также уточнили, что россияне нанесли по городу комбинированный удар, предварительно, ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БпЛА "Герань-2".

Напомним: В Донецкой областифото: в течение суток 7 марта в результате очередных российских атак пятеро гражданских погибли, еще девять получили ранения.