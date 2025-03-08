СМИ: Запрет США на передачу разведданных привел к большим потерям ВСУ

сравнение ситуации в курской области между 5 (слева) и 8 (справа) марта, deepstate, коллаж: УП

Решение США приостановить на этой неделе передачу военной разведывательной информации Украине помогло продвижению России вдоль критической части фронта, приведя к гибели многих украинских солдат за последние дни, пишут СМИ.

Источник: Time со ссылкой на пятерых высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных офицеров

Детали: "Из-за этой паузы есть сотни погибших украинцев", - сказал один из офицеров в интервью TIME в пятницу в Киеве, попросив не называть его имени.

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"Самая большая проблема - это моральное состояние", - добавил он, поскольку Вооруженные силы вынуждены воевать без некоторых из лучших систем вооружения, не из-за российских атак, а из-за отношения США. "Это действительно дает преимущество врагу на передовой".

Издание пишет, что наиболее остро это повлияло на украинцев в Курской области, где Вооруженные силы пытаются удержать полосу территории, которую они захватили во время наступления в прошлом августе.

Дословно: "Президент Зеленский рассматривает этот регион как критический источник рычагов в любых будущих мирных переговорах с россиянами. Его цель - обменять части территории Курской области на украинские земли, оккупированные Россией".

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Детали: Однако после того, как США прекратили обмен разведданными, россияне быстро продвинулись на Курщине, пытаясь перерезать украинские линии снабжения в регион, по словам военных офицеров и свежих карт боевых действий, созданных Deep State, организацией с открытыми источниками разведки.

Источник в правительстве Зеленского подтвердил, что операции в Курской области больше всего пострадали от потери доступа к разведданным США. Украинцы потеряли способность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других самолетов, когда те взлетают в России. Как следствие, Украина имеет меньше времени, чтобы предупредить гражданских и военных о риске приближения авиаудара или ракеты.

Потеря разведданных США также ухудшила способность украинских сил наносить удары на большие и средние расстояния по российским целям.

Эти возможности теперь парализованы без доступа к информации с американских спутников.

Напомним: 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

Комментируя прекращение поставок помощи Украине, Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".

7 марта СМИ уверяли, что Соединенные Штаты продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, а не атаковать российских оккупантов.