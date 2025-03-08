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Около сотни россиян прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоСуббота, 8 марта 2025, 12:56
Около сотни россиян прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи
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Утром 8 марта около сотни военнослужащих российской армии прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.

Источники: журналист и блогер Юрий Бутусов, информированный собеседник УП в подразделении, работающем на Курщине

Прямая речь собеседника УП: "Противник использовал газопровод, вышел в районе N (скрыто с целью безопасности - УП), примерно до 100 человек. Это не было неожиданностью, поскольку было известно об этой акции. Но акцент (внимание командования - УП) несколько дней назад был смещен в сторону Куриловки (речь идет о прорыве под Суджей несколько дней назад - УП).

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Россияне несколько дней готовились к этой операции, прочищали КАБами зону, из которой будут выходить".

Детали: пока УП неизвестно, что в дальнейшем произошло с российскими военными, которые прошли по газопроводу, а также, удалось ли им дойти до самой Суджи.

На вопрос, почему Силы обороны не взорвали эту трубу, собеседник отметил, что в условиях ограниченной логистики это было сделать невозможно.

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Скорее всего, речь идет о подземных трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

Напомним: Российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Курская область Вооруженные силыконтрнаступление
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