Россияне прорвались через украинский рубеж обороны в районе Суджи

Российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Источники: карта DeepState, собеседник УП в одном из подразделений в этом районе Курщины

Прямая речь собеседника: "Произошел прорыв (украинского – УП) района блокирования. Если коротко, это территория, где наши подразделения пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения.

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Это произошло не внезапно, а постепенно и планомерно. Еще до Нового года россияне зашли на Куриловку (село южнее Суджи - УП), где одна из наших бригад оставила позиции. После этого противник накапливал силы и систематически проводил штурмовые действия. Вчера и позавчера (6 и 5 марта – УП) сделали рывок - вот и результат".

Детали: По словам собеседника УП из одного из подразделений, действующего в этом районе Курской области, сейчас Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

"Сейчас мы пытаемся стабилизировать ситуацию, чтобы противник не мог окончательно закрыть пути сообщения".

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Контекст: Вероятно, россияне пошли на прорыв под Суджей, чтобы получить еще один путь продвижения к ключевой дороге украинской группировки на Курщине - Сумы-Юнаковка-Суджа (теперь – с юга). С начала января 2025-го они пытаются взять эту дорогу под контроль. В конце февраля россияне предприняли первую попытку приблизиться к этой дороге с севера – через село Новенькое.

Что предшествовало:

2 марта DeepState сообщили, что ситуация в Курской области России для украинских сил обороны продолжает обостряться. Российские войска сосредоточили усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. Однако, с украинской стороны не было принято достаточных мер для противодействия этой угрозе.

В ночь на 7 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине и Курской области России. По их информации, оккупанты продвинулись возле Куриловки в Курской области и Фиголевки в Харьковской области.

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