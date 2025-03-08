Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали его дочери

Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 23:59
Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали его дочери
протест против действий Вэнса в отношении Украины 1 марта, фото: Carolyn Gorman/Х

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью.

Источник: Вэнс в соцсети Х

Детали: Вице-президент США рассказал, что в субботу, когда он гулял со своей 3-летней дочерью, за ними "шла и кричала" "группа протестующих "Слава Украине".

Реклама:

Он рассказал, что решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились.

"Разговор был преимущественно уважительным, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы – плохой человек", – резюмировал Вэнс.

Что предшествовало: Вэнс стал активным участником спора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, после которого было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

РЕКЛАМА:

После этого Вэнсу устраивали протесты из-за его отношения к Украине.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой.

СШАакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
США
Туск после смертоносных ударов РФ: Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров
Зеленский назвал команду на встречу с США в Саудовской Аравии
СМИ: США думают прекратить участие в планировании военных учений в Европе
Последние новости
01:25
США планируют сократить 80 тысяч работников Министерства здравоохранения – AP
00:33
США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
Все новости...
Реклама:
Реклама: