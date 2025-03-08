Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали его дочери

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью.

Источник: Вэнс в соцсети Х

Детали: Вице-президент США рассказал, что в субботу, когда он гулял со своей 3-летней дочерью, за ними "шла и кричала" "группа протестующих "Слава Украине".

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Он рассказал, что решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились.

"Разговор был преимущественно уважительным, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы – плохой человек", – резюмировал Вэнс.

Что предшествовало: Вэнс стал активным участником спора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, после которого было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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После этого Вэнсу устраивали протесты из-за его отношения к Украине.

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