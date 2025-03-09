Bloomberg: США ветировали инициативу G7 по "теневому флоту" России

США отклонили предложение Канады создать рабочую группу, которая бы занималась так называемым "теневым флотом" российских нефтяных танкеров, поскольку администрация президента США Дональда Трампа переоценивает свои позиции в многосторонних организациях.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Канада, которая в этом году председательствует в G7, на следующей неделе будет принимать саммит министров иностранных дел в Шарлевуа, Квебек.

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По данным источников Bloomberg, на переговорах по подготовке совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок по Китаю, одновременно смягчая формулировки по России.

Термин "теневой флот" используется для обозначения старых нефтяных танкеров, скрытых от западных санкций, наложенных на Москву после того, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Кроме наложения вето на предложение Канады создать рабочую группу для мониторинга нарушений санкций, проект заявления G7, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, показывает, что США настаивали на изъятии слова "санкции" со ссылкой на "способность России поддерживать войну" в Украине, заменив его на "получать доход".

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В формулировках по безопасности на море США настаивали на том, чтобы прямо назвать Китай, в частности, ссылаясь на риск для "жизни и средств к существованию", вызванный его действиями по "обеспечению незаконных морских претензий", его воздушными маневрами, в частности, в Южно-Китайском море.

Коммюнике G7 не является окончательным, пока не будет опубликовано на основе консенсуса, и переговоры все еще могут привести к значительным изменениям до или во время саммита.

Дословно Bloomberg: "Вашингтон также выступает против ссылок на морскую устойчивость, добавили люди, а также против усилий по созданию морской обсерватории для отслеживания изменений границ. Это ключевой вопрос в морских конфликтах во всем мире, в том числе в Южно-Китайском море".

Детали: По данным издания, американские дипломаты проинформировали своих коллег, что этот шаг связан с переоценкой Вашингтоном своей позиции в многосторонних организациях, что делает его неспособным присоединиться к новым инициативам.

Напомним: Новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.

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