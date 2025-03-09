Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Bloomberg: США ветировали инициативу G7 по "теневому флоту" России

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 04:50
Bloomberg: США ветировали инициативу G7 по теневому флоту России
фото: getty images

США отклонили предложение Канады создать рабочую группу, которая бы занималась так называемым "теневым флотом" российских нефтяных танкеров, поскольку администрация президента США Дональда Трампа переоценивает свои позиции в многосторонних организациях.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Канада, которая в этом году председательствует в G7, на следующей неделе будет принимать саммит министров иностранных дел в Шарлевуа, Квебек.

Реклама:

По данным источников Bloomberg, на переговорах по подготовке совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок по Китаю, одновременно смягчая формулировки по России.

Термин "теневой флот" используется для обозначения старых нефтяных танкеров, скрытых от западных санкций, наложенных на Москву после того, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Кроме наложения вето на предложение Канады создать рабочую группу для мониторинга нарушений санкций, проект заявления G7, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, показывает, что США настаивали на изъятии слова "санкции" со ссылкой на "способность России поддерживать войну" в Украине, заменив его на "получать доход".

РЕКЛАМА:

В формулировках по безопасности на море США настаивали на том, чтобы прямо назвать Китай, в частности, ссылаясь на риск для "жизни и средств к существованию", вызванный его действиями по "обеспечению незаконных морских претензий", его воздушными маневрами, в частности, в Южно-Китайском море.

Коммюнике G7 не является окончательным, пока не будет опубликовано на основе консенсуса, и переговоры все еще могут привести к значительным изменениям до или во время саммита.

Дословно Bloomberg: "Вашингтон также выступает против ссылок на морскую устойчивость, добавили люди, а также против усилий по созданию морской обсерватории для отслеживания изменений границ. Это ключевой вопрос в морских конфликтах во всем мире, в том числе в Южно-Китайском море".

Детали: По данным издания, американские дипломаты проинформировали своих коллег, что этот шаг связан с переоценкой Вашингтоном своей позиции в многосторонних организациях, что делает его неспособным присоединиться к новым инициативам.

Напомним: Новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.

Читайте такжеТеневой флот. Как Россия несмотря на санкции продолжает везти нефть в Европейский Союз

СШАРосcияG7флот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
США считают территориальные уступки Украины неизбежными – Рубио
ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: большинство находится в Германии и Польше
Маск "не уверен", но подозревает, что кибератака на соцсеть Х происходила с украинских IP-адресов
Сенатор США ответил Маску, который назвал его "предателем" за поддержку Украины
Борт Зеленского прилетел в Саудовскую Аравию
Все новости...
Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали его дочери
Франция выделит Украине €195 млн с процентов замороженных росактивов – министр
Запрет США на передачу разведданных навредит Украине на поле боя и в защите тыла – ISW
В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 военных
Последние новости
06:46
Экс-президент Филиппин арестован за преступления против человечества – AP
06:06
NAVI победили G2 на пути к плей-офф ESL Pro League Season 21
05:33
Российские войска готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни – ISW
05:05
Президент Чехии: надо готовиться к сценарию, когда мы останемся наедине
04:37
Посланник Трампа на этой неделе планирует поездку в Москву для встречи с Путиным – СМИ
04:01
Женский Киев-Баскет выиграл финал Кубка Украины по баскетболу
03:48
Каждая семья в Польше получит справочник по выживанию в кризисных условиях
03:00
Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили мир, пленных и инвестиции
02:29
Антиукраинский кандидат в президенты Польши – снова второй в опросе
01:50
ОбновленоВ Киеве работало ПВО по российским дронам
Все новости...
Реклама:
Реклама: