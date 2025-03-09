Маск: Украинский фронт развалится, если я выключу Starlink
Воскресенье, 9 марта 2025, 09:33
Миллиардер Илон Маск заявил, что система Starlink является основой украинской армии, и если он ее выключит, то линия фронта ВСУ развалится.
Источник: Маск в Twitter
Прямая речь Маска: "Я буквально бросил вызов Путину на физический бой один на один через Украину, и моя система Starlink является основой украинской армии. Их вся линия фронта развалится, если я ее выключу.
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От чего меня тошнит - это годы резни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает.
Каждый, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась".
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