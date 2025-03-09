Маск: Украинский фронт развалится, если я выключу Starlink

Миллиардер Илон Маск заявил, что система Starlink является основой украинской армии, и если он ее выключит, то линия фронта ВСУ развалится.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "Я буквально бросил вызов Путину на физический бой один на один через Украину, и моя система Starlink является основой украинской армии. Их вся линия фронта развалится, если я ее выключу.

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От чего меня тошнит - это годы резни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает.

Каждый, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась".

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