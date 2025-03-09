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За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 19:06
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
представители сил безопасности нового руководства Сирии в городе Латакия на западе страны 9 марта 2025 года, фото AFP via Getty Images

За два дня столкновений между представителями новой власти Сирии и сторонниками экс-президента Башара Асада в прибрежном регионе страны погибли более 1000 человек, из которых 745 гражданских.

Источник: Reuters со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека

Детали: По данным Сирийского мониторингового центра, жертвами стали 745 мирных жителей, 125 сотрудников сирийских сил безопасности и 148 боевиков, лояльных к Асаду.

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Глава мониторингового центра Рами Абдулрахман заявил, что массовые убийства в Джабле, Баниясе и прилегающих районах в алавитском центре Сирии стали худшим насилием за годы 13-летнего гражданского конфликта. По его словам, среди жертв были женщины и дети из алавитского меньшинства.

Новая правящая власть в четверг начала подавление повстанческого движения, которое, по ее словам, зарождалось, после смертоносных засад боевиков, связанных с правительством бывшего президента Асада.

Представители новых властей Сирии признали нарушения во время операции, в которых они обвинили неорганизованные массы гражданских лиц и боевиков.

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Источник в министерстве обороны в субботу сообщил государственным СМИ, что все дороги, ведущие к побережью, были заблокированы, чтобы остановить нарушения и помочь восстановить спокойствие, а силы безопасности развернуты на улицах прибрежных городов.

Источник добавил, что чрезвычайная комиссия, созданная для мониторинга нарушений, передаст в военный суд всех, кто не подчиняется приказам военного командования.

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа, хотя и поддержал репрессии в телевизионном обращении поздно вечером в пятницу, заявил, что силы безопасности не должны позволять никому "преувеличивать в своей реакции... потому что то, что отличает нас от нашего врага, - это наша преданность нашим ценностям".

По его словам, гражданское население и пленные не должны подвергаться жестокому обращению.

Что предшествовало: 8 марта Сирийский мониторинговый центр сообщал, что за дни более 300 гражданских лиц из меньшинства алавитов были убиты силами безопасности и их союзниками.

Сирия
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