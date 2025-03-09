Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой

Американский миллиардер, владелец Space X Илон Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, даже если он не согласен с политикой Украины.

Источник: Маск в своей соцсети X, передает "Европейская правда"

Exactly!



To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.



I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!



We would never… Реклама: March 9, 2025

Детали: Маск отметил, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все другие коммуникации.

Прямая речь: "Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы...

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Мы бы никогда не пошли на такое и не использовали бы это как разменную монету".

Что предшествовало: Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что Польша будет вынуждена искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink. Поводом стали заявления Маска, что украинская линия фронта обвалится, если он отключит Starlink.

В ответ госсекретарь США Марко Рубио заверил польского коллегу Радослава Сикорского в том, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink".

Сам Маск в комментарии к посту Сикорского написал: "Помолчи, маленький человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И нет никакой замены Starlink".