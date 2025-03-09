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Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 20:08
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
Илон Маск, фото Getty Images

Американский миллиардер, владелец Space X Илон Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, даже если он не согласен с политикой Украины.

Источник: Маск в своей соцсети X, передает "Европейская правда"

Детали: Маск отметил, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все другие коммуникации.

Прямая речь: "Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы...

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Мы бы никогда не пошли на такое и не использовали бы это как разменную монету".

Что предшествовало: Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что Польша будет вынуждена искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink. Поводом стали заявления Маска, что украинская линия фронта обвалится, если он отключит Starlink.

В ответ госсекретарь США Марко Рубио заверил польского коллегу Радослава Сикорского в том, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink".

Сам Маск в комментарии к посту Сикорского написал: "Помолчи, маленький человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И нет никакой замены Starlink".

Илон Маскинтернет
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