Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое

Украина подписала меморандум с производителем системы ППО IRIS-T – немецкой компанией Diehl Defence, который предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence – производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины.

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Защита украинского неба и городов – наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к большим индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской противовоздушной обороны.

Также меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое".

Предыстория:

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В начале сентября 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девяти - малой (SLS).

20 декабря президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила шестую по счету систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии.

В конце декабря 2024 года Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot.

По данным СМИ, в первом полугодии 2025 года Германия готовится передать Украине существенные пакеты военной помощи, в которые в частности войдут танки Leopard, боевые машины пехоты Marder и другое вооружение.

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