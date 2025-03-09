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Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
фото из Facebook Умерова

Украина подписала меморандум с производителем системы ППО IRIS-T – немецкой компанией Diehl Defence, который предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence – производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины.

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Защита украинского неба и городов – наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к большим индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской противовоздушной обороны.

Также меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое".

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Умеров РустемГерманияПВО
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