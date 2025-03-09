Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
Президент Владимир Зеленский надеется на результат встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии как относительно приближения мира, так и относительно продолжения поддержки от Соединенных Штатов.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Завтра мы продолжим работать ради приближения мира – будет мой визит в Саудовскую Аравию.
Также на сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии – Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки".
Детали: Зеленский также сообщил, что министр обороны Рустем Умеров доложил о своих контактах и встречах с партнерами Украины относительно новых пакетов поддержки.
Прямая речь: "Польша готовит пакеты поддержки и продолжает участие в чешской инициативе по боеприпасам. Германия – ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-Т и боеприпасов к ним. Чрезвычайно важно, что Германия осознает роль одной из крупнейших опор безопасности Европы и современного свободного мира. Мы очень ценим это.
Евросоюз – работаем на уровне институтов ЕС, чтобы перекрыть имеющиеся дефициты в поставках. Нидерланды – есть готовность инвестировать и в дальнейшем в производство оружия в Украине. Страны Северной Европы и Балтии – полная поддержка, и это означает новые пакеты, новые инвестиции в производство оружия, новые политические инициативы, которые укрепят нас всех – и Украину, и Европу".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в понедельник 10 марта поедет в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, а после того его команда останется в стране для переговоров с американской стороной.
- 8 марта Зеленский сообщил, что на переговорах с США, запланированных на вторник 11 марта в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
- Госдеп США подтвердил, что государственный секретарь Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами.
- 9 марта издание NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.