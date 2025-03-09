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Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский надеется на результат встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии как относительно приближения мира, так и относительно продолжения поддержки от Соединенных Штатов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Завтра мы продолжим работать ради приближения мира – будет мой визит в Саудовскую Аравию.

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Также на сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии – Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки".

Детали: Зеленский также сообщил, что министр обороны Рустем Умеров доложил о своих контактах и встречах с партнерами Украины относительно новых пакетов поддержки.

Прямая речь: "Польша готовит пакеты поддержки и продолжает участие в чешской инициативе по боеприпасам. Германия – ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-Т и боеприпасов к ним. Чрезвычайно важно, что Германия осознает роль одной из крупнейших опор безопасности Европы и современного свободного мира. Мы очень ценим это.

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Евросоюз – работаем на уровне институтов ЕС, чтобы перекрыть имеющиеся дефициты в поставках. Нидерланды – есть готовность инвестировать и в дальнейшем в производство оружия в Украине. Страны Северной Европы и Балтии – полная поддержка, и это означает новые пакеты, новые инвестиции в производство оружия, новые политические инициативы, которые укрепят нас всех – и Украину, и Европу".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в понедельник 10 марта поедет в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, а после того его команда останется в стране для переговоров с американской стороной.
  • 8 марта Зеленский сообщил, что на переговорах с США, запланированных на вторник 11 марта в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
  • Госдеп США подтвердил, что государственный секретарь Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами.
  • 9 марта издание NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.

ЗеленскийСШАСаудовская Аравия
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