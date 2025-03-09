Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США

Президент Владимир Зеленский надеется на результат встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии как относительно приближения мира, так и относительно продолжения поддержки от Соединенных Штатов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Завтра мы продолжим работать ради приближения мира – будет мой визит в Саудовскую Аравию.

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Также на сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии – Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки".

Детали: Зеленский также сообщил, что министр обороны Рустем Умеров доложил о своих контактах и встречах с партнерами Украины относительно новых пакетов поддержки.

Прямая речь: "Польша готовит пакеты поддержки и продолжает участие в чешской инициативе по боеприпасам. Германия – ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-Т и боеприпасов к ним. Чрезвычайно важно, что Германия осознает роль одной из крупнейших опор безопасности Европы и современного свободного мира. Мы очень ценим это.

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Евросоюз – работаем на уровне институтов ЕС, чтобы перекрыть имеющиеся дефициты в поставках. Нидерланды – есть готовность инвестировать и в дальнейшем в производство оружия в Украине. Страны Северной Европы и Балтии – полная поддержка, и это означает новые пакеты, новые инвестиции в производство оружия, новые политические инициативы, которые укрепят нас всех – и Украину, и Европу".

Предыстория: