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Госдеп: Трамп отверг идею о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 1 апреля 2025, 00:58
Госдеп: Трамп отверг идею о временном управлении под эгидой ООН в Украине
фото: Getty Images

В Госдепе заявили, что президент США Дональд Трамп высказался против идеи правителя России Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.

Источник: пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге, цитирует "Суспільне"

Детали: По словам Брюс, администрация Трампа работает над "полным прекращением огня в Украине и над переговорами сторон для окончательного и длительного урегулирования".

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Она добавила, что Вашингтон прилагает усилия, чтобы привести стороны (РФ и Украину – ред.) за стол переговоров.

Прямая речь Брюс: "Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ".

Что предшествовало: Путин 27 марта предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

СШАТрампроссийско-украинская война
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