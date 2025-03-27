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Путин предлагает ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН" для выборов

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 марта 2025, 23:47
Путин предлагает ввести в Украине временное управление под эгидой ООН для выборов
Владимир Путин. Фото - Getty Images

Глава Кремля Владимир Путин 27 марта предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

Источник: Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", передают российские СМИ "Медуза" и ТАСС

Детали: "В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, конечно, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы", – заявил российский правитель.

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Вроде бы с таким новым правительством можно начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными", – считает Путин.

Кроме того, он упомянул страны БРИКС и КНДР среди партнеров, с которыми РФ готова работать по "украинскому урегулированию". Также Россия якобы готова работать и с Европой, но они "пытаются водить за нос", – считает лидер Кремля.

В то же время в Украине Путин назвал проблемой "Азов", который, согласно его фантазиям, "приобретает фактическую власть".

Путинроссийско-украинская войнаРосcия
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