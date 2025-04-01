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Трамп не исключает новых санкций против РФ, если Путин "не справится со своей работой" по соглашению

Ольга ГлущенкоВторник, 1 апреля 2025, 02:34
Трамп не исключает новых санкций против РФ, если Путин не справится со своей работой по соглашению
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных санкций против России в случае, если российский лидер Владимир Путин "не справится со своей работой", но в то же время добавил, что убежден в том, что правитель Кремля выполнит свою часть сделки.

Источник: Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме, цитируют "Укринформ", CNN

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос о возможности усиления санкционного давления на РФ: "Я хочу, чтобы он (Путин – ред.) заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей".

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"Я не хочу вводить вторичные тарифы против его нефти, но думаю, что я поступил бы так, если бы считал, что он (Путин – ред.) не справляется со своей работой".

Детали: В этом же контексте Трамп выразил убеждение, что российский лидер "выполнит свою часть сделки".

В то же время Трамп отметил, что и украинская сторона должна выполнить свою часть. По этому поводу он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых", избежав упоминаний о том, что США в последний момент предложили совсем другой вариант договоренностей.

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Трамп снова повторил, что США выделили Украине $350 миллиардов, а Европа – всего $100 миллиардов, которые якобы пытается вернуть. По его словам, "минеральная" сделка с Украиной позволит компенсировать Америке эти расходы.

Кроме того, Трамп высказался о невозможности для Украины стать членом НАТО, добавив, что "это, очевидно, было причиной начала войны".

Напомним: В Госдепе заявили, что Трамп высказался против идеи правителя России Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.

Предыстория:

  • В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.
  • Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.
  • Накануне президент Финляндии Александр Стубб, после встречи с Трампом во Флориде в субботу, предложил установить 20 апреля крайним сроком, чтобы Россия согласилась на прекращение боевых действий, прежде чем вводить новые меры давления на нее.
  • Также Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых, и предупредил его о "больших проблемах", если он это сделает.

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