Трамп не исключает новых санкций против РФ, если Путин "не справится со своей работой" по соглашению
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных санкций против России в случае, если российский лидер Владимир Путин "не справится со своей работой", но в то же время добавил, что убежден в том, что правитель Кремля выполнит свою часть сделки.
Источник: Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме, цитируют "Укринформ", CNN
Прямая речь Трампа в ответ на вопрос о возможности усиления санкционного давления на РФ: "Я хочу, чтобы он (Путин – ред.) заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей".
"Я не хочу вводить вторичные тарифы против его нефти, но думаю, что я поступил бы так, если бы считал, что он (Путин – ред.) не справляется со своей работой".
Детали: В этом же контексте Трамп выразил убеждение, что российский лидер "выполнит свою часть сделки".
В то же время Трамп отметил, что и украинская сторона должна выполнить свою часть. По этому поводу он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых", избежав упоминаний о том, что США в последний момент предложили совсем другой вариант договоренностей.
Трамп снова повторил, что США выделили Украине $350 миллиардов, а Европа – всего $100 миллиардов, которые якобы пытается вернуть. По его словам, "минеральная" сделка с Украиной позволит компенсировать Америке эти расходы.
Кроме того, Трамп высказался о невозможности для Украины стать членом НАТО, добавив, что "это, очевидно, было причиной начала войны".
Напомним: В Госдепе заявили, что Трамп высказался против идеи правителя России Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.
Предыстория:
- В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.
- Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.
- Накануне президент Финляндии Александр Стубб, после встречи с Трампом во Флориде в субботу, предложил установить 20 апреля крайним сроком, чтобы Россия согласилась на прекращение боевых действий, прежде чем вводить новые меры давления на нее.
- Также Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых, и предупредил его о "больших проблемах", если он это сделает.