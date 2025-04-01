Трамп не исключает новых санкций против РФ, если Путин "не справится со своей работой" по соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных санкций против России в случае, если российский лидер Владимир Путин "не справится со своей работой", но в то же время добавил, что убежден в том, что правитель Кремля выполнит свою часть сделки.

Источник: Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме, цитируют "Укринформ", CNN

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос о возможности усиления санкционного давления на РФ: "Я хочу, чтобы он (Путин – ред.) заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей".

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"Я не хочу вводить вторичные тарифы против его нефти, но думаю, что я поступил бы так, если бы считал, что он (Путин – ред.) не справляется со своей работой".

Детали: В этом же контексте Трамп выразил убеждение, что российский лидер "выполнит свою часть сделки".

В то же время Трамп отметил, что и украинская сторона должна выполнить свою часть. По этому поводу он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых", избежав упоминаний о том, что США в последний момент предложили совсем другой вариант договоренностей.

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Трамп снова повторил, что США выделили Украине $350 миллиардов, а Европа – всего $100 миллиардов, которые якобы пытается вернуть. По его словам, "минеральная" сделка с Украиной позволит компенсировать Америке эти расходы.

Кроме того, Трамп высказался о невозможности для Украины стать членом НАТО, добавив, что "это, очевидно, было причиной начала войны".

Напомним: В Госдепе заявили, что Трамп высказался против идеи правителя России Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.

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