Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Маск вернется в свою компанию – Трамп

Ольга ГлущенкоВторник, 1 апреля 2025, 04:58
Маск вернется в свою компанию – Трамп
Илон Маск. Фото: Getty Images

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что "в определенный момент" департамент государственной эффективности США (DOGE) прекратит существование, поскольку миллиардер Илон Маск доступен ему как специальный государственный служащий в течение 130 дней.

Источник: Трамп во время встречи с журналистами, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется обратно".

Реклама:

"Я бы держал его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, вы знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он сделал хорошую работу".

"В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию".

Детали: Отвечая на вопрос, продолжит ли работу DOGE в отсутствие Маска, Трамп сказал, что считает, что руководители его федеральных агентств "многому научились" о том, как выполнять работу самостоятельно, и некоторые из них захотят оставить сотрудников DOGE "на борту".

РЕКЛАМА:

Прямая речь Трампа: "Вы знаете, в определенный момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут выполнять эту работу и делать ее, знаете, как мы говорим, со скальпелем, и это то, чего мы хотим".

Напомним:

В феврале министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), созданный миллиардером Илоном Маском, уже сэкономил для страны около $50 миллиардов.

Трамп 7 марта на заседании Кабинета заявил, что руководитель департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск уполномочен давать департаментам рекомендации, а не принимать единоличные решения по кадровым вопросам и политике.

ТрампМаскСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
Трамп
Трамп заявил об "очень хороших отношениях" и намерении пообщаться с лидером КНДР
Трамп не исключает новых санкций против РФ, если Путин "не справится со своей работой" по соглашению
Госдеп: Трамп отверг идею о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине
Последние новости
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
07:51
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: