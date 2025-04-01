Маск вернется в свою компанию – Трамп

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что "в определенный момент" департамент государственной эффективности США (DOGE) прекратит существование, поскольку миллиардер Илон Маск доступен ему как специальный государственный служащий в течение 130 дней.

Источник: Трамп во время встречи с журналистами, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется обратно".

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"Я бы держал его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, вы знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он сделал хорошую работу".

"В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию".

Детали: Отвечая на вопрос, продолжит ли работу DOGE в отсутствие Маска, Трамп сказал, что считает, что руководители его федеральных агентств "многому научились" о том, как выполнять работу самостоятельно, и некоторые из них захотят оставить сотрудников DOGE "на борту".

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Прямая речь Трампа: "Вы знаете, в определенный момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут выполнять эту работу и делать ее, знаете, как мы говорим, со скальпелем, и это то, чего мы хотим".

Напомним:

В феврале министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), созданный миллиардером Илоном Маском, уже сэкономил для страны около $50 миллиардов.

Трамп 7 марта на заседании Кабинета заявил, что руководитель департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск уполномочен давать департаментам рекомендации, а не принимать единоличные решения по кадровым вопросам и политике.